«A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione | avevo paura di dare i figli in pasto | li ho protetti»

Leggi su iodonna

(Di giovedì 17 agosto 2023) Di lui pensavamo di sapere tutto: Pierpaolo Spollon, padovano, classe 1989, è il dottor Riccardo Bonvegna in Doc – Nelle tue mani. Ed è anche Emiliano Stiffi in Che Dio ci aiuti, Marco Allevi in L’allieva e Nanni Busalla/Sebastiano Russo in Blanca. Manca qualcosa? Sì: un particolare che il giovane attore non aveva mai rivelato a nessuno. E che si scopre solo ora: Pierpaolo Spollon ha due. Pierpaolo Spollon: tutto sul golden boy delle fiction Rai X ...