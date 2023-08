“A Orta Nova un intreccio di sangue e interessi con il clan Il sindaco si inchinò al boss Gaeta” | così è stato sciolto il sesto comune foggiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) IldiDomenico Lasorsa era arrivato a “inchinarsi” alla famiglia mafiosache da anni continua a “gestire l’economia” del paese “in maniera indisturbata”. Aveva perfino provato a persuadere il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, sulla necessità di non tenere funerali privati nel cimitero quando Andrea, figlio ventenne delFrancesco “Spaccapalline”, èassassinato il 3 settembre dello scorso anno. Di fronte allo sconcerto di Valiante, Lasorsa aveva comunque indetto il lutto cittadino, piazzato a mezz’asta la bandiera del municipio e invitato le attività commerciali a fermarsi durante le esequie. Ed era andato lui stesso alla cerimonia funebre. Una “condizione di succubanza, se non di vera e propria compiacenza” da parte di Lasorsa nei confronti del ...

Sindaco e amministratori "succubi" del clan e "compiacenti". I motivi dello scioglimento per mafia di Orta Nova

Dai rapporti con l'Amministrazione alle ingerenze negli uffici comunali, passando per la "tendenza agli aggiustamenti" nelle assunzioni nella polizia municipale fino agli appalti ...Sindaco e presidente del Consiglio "con le loro condotte si sono mostrati succubi se non in una condizione 'di vera e propria compiacenza'" ...