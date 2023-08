80 anni Rivera | «L’età non esiste più Nazionale? Se mi chiamano…»

(Di giovedì 17 agosto 2023) Intervistato da La Gazzetta dello Sport alla vigilia del suo ottantesimo compleanno, l’ex rossonero Giha parlato di nuovo Milan, die Mancini e di molto altro. Di seguito le sue parole. CARRIERA DOPO IL CALCIO – «Dopo aver smesso di giocare sono diventato vice presidente del Milan, poi sono stato 22in Parlamento. Poi sono tornato al calcio in Federazione, 5nel settore giovanile a Coverciano. Ho preso vari patentini, sono diventato allenatore professionista». 80– «Un compleanno è sempre un buon giorno. C’è molta gente che agli 80 non arriva. Eppoi nonpiù il concetto del. Paul McCartney e Mick Jagger a 80fanno i concerti. Per non parlare di chi governa il mondo. Alla Casa ...

Altri 80 di questi giorni, Prodigio. "Altri 80 mi sembrano tanti, ma tu sai che un credente non mette limiti alla Provvidenza". Come si festeggia un compleanno così speciale "In famiglia. Con mia ...

«Ma certo che faccio gli auguri a Gianni, compagno di mille battaglie nel Milan e in Nazionale. Ottant'anni sono un bel traguardo, che io ho già superato da tre anni». Ricky Albertosi resta sempre il ...Il 18 agosto il compleanno dell’ex Golden Boy: «L’età non esiste, guardate Mick Jagger o Biden, io posso allenare. Mancini doveva dimettersi dopo la Macedonia. Ancora oggi penso alla staffetta con Maz ...