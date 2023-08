8 giocatori da NON prendere al Fantacalcio 2023 24

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 17 agosto 2023) In Serie A giocheranno mezzo migliaio die nella vostra squadra dine saranno presenti solo 25, uno più o uno meno. Il campionato lo vincerete con chite in squadra, ma soprattutto con quelli che deciderete di NON. Ecco una lista dida evitare, per motivi razionali e per altri irrazionali, ma comunque validi in un gioco basato sulla fortuna che deve farvi stare bene.che possono tentarvi, che offrono alcuni validi motivi per essere comprati, ma che io vi sconsiglio. Luis Muriel Idisi dividono sostanzialmente in due categorie: chi vuole sempre comprare Luis Muriel e chi non vuole comprare Luis Muriel. Le persone, fortunate, su cui Muriel non sortisce alcun effetto ...