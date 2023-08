17 agosto 1965 | la prima battaglia dei Marines in Vietnam

Leggi su panorama

(Di giovedì 17 agosto 2023) Gli Americani a partire dal 1964 avevano incrementato la propria presenza neldel Sud con la funzione di consulenti militari per l’ARVN, l’esercito regolare di Saigon. All’inizio della pressione dei Vietcong, i combattenti comunisti del Sud alleati di Hanoi si era fatta sempre più pesante in diverse aree deldel Sud, tra cui una zona montuosa nei pressi di Chu Lai, dove sorgeva una importante base militare americana. Infruttuosi si erano rivelati i tentativi di individuare il grosso delle truppe vietcong, nascoste nella fitta giungla. L’occasione per individuarle con certezza venne da un disertore vietcong, che rivelò ai comandi suditi la posizione delle forze comuniste. Nacque così l’esigenza di intervenire immediatamente ed in modo più rapido ed efficace rispetto alle ultime operazioni ...