16 Agosto 2023 – Governo tedesco ritira piano per 2% spesa militare

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ilsi èto da unper impegnarsi legalmente a raggiungere l’obiettivo didella Nato del 2% su base annua. Oltre 100 persone sono state arrestate in relazione agli attacchi di oggi contro diverse chiese nella zona di Jaranwala, nella provincia pakistana del Punjab. Gli Stati baltici e la Polonia stanno discutendo la possibilità di chiudere completamente i confini con la Bielorussia. L’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto Cid-Gallup a quattro giorni dallo svolgimento del ballottaggio presidenziale in Guatemala ha confermato che il candidato progressista Bernardo Arévalo ha un netto vantaggio. La decisione delargentino di svalutare il peso del 22% rispetto al dollaro all’indomani delle elezioni primarie presidenziali ...

"Ad2022 un Mwh costava 330 euro, ad40 euro, ma le famiglie continuano a pagare bollette alte. Per questo denuncerò all'Antitrust e alla procura della Repubblica perché si accerti ..."Sono addolorato, Toto Cutugno era una persona buona". Pippo Baudo ricorda con affetto e dolore Toto Cutugno, morto oggi 22all'età di 80 anni. Baudo, presentatore di una lunga serie di Festival di Sanremo, fu testimone del boom di Cutugno nell'edizione del 1983, quando il cantante partecipò con L'italiano. "...In diretta i numeri delle estrazioni del Lotto Superenalotto di oggi, martedì 22. I risultati in tempo reale, con i numeri del Lotto e del 10eLotto. Ecco i sei numeri del concorso numero 107 del Superenalotto , che mette in palio un jackpot da 43.500.000 di euro. E ...

Per decenni, la Cina ha alimentato la sua economia investendo in fabbriche, grattacieli e strade, ma oggi la seconda economia più grande del mondo è alle prese con la deflazione. L'ultima volta che i ...Al via la XXXVII edizione di Todi Festival, kermesse di teatro, musica e arti visive, fondata nel 1987 da Silvano Spada, che si terrà dal 26 agosto al 3 settembre. Si apre con l’omaggio di Iaia Forte ...