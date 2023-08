16 Agosto 2023 – Governo tedesco ritira piano per 2% spesa militare

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ilsi èto da unper impegnarsi legalmente a raggiungere l’obiettivo didella Nato del 2% su base annua. Oltre 100 persone sono state arrestate in relazione agli attacchi di oggi contro diverse chiese nella zona di Jaranwala, nella provincia pakistana del Punjab. Gli Stati baltici e la Polonia stanno discutendo la possibilità di chiudere completamente i confini con la Bielorussia. L’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto Cid-Gallup a quattro giorni dallo svolgimento del ballottaggio presidenziale in Guatemala ha confermato che il candidato progressista Bernardo Arévalo ha un netto vantaggio. La decisione delargentino di svalutare il peso del 22% rispetto al dollaro all’indomani delle elezioni primarie presidenziali ...

Tra giugno e, però, è stato al centro di notizie e polemiche legate all'attività imprenditoriale e alla situazione economica. In particolare: a giugno, si è scoperto che la società Felix srl, ...REVIEW OVERVIEW Design Facilità d'uso Prestazioni Qualità/Prezzo 4.3 Media finale Offerte Speciali Affare di metà: Mac Book Air M1 al minimo storico, solo 848 17 AgoIl MacBook Air M1 ......che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet Offerte Speciali Affare di metà: Mac Book Air M1 al minimo storico, solo 848 17 AgoIl ...

Caldo a oltranza, ecco quando terminerà UdineToday

Tutto pronto in casa OraSì Ravenna per il ritrovo di inizio stagione, in programma martedì 22 agosto. A completare il roster, che vede ben 7 novità (Bedetti, Nikolic, De Gregori, Paolin, Restelli, ...La Geetit Bologna agli ordini di Coach Marzola si ritrovera tra le mura del Palasavena nella prima serata del 22 agosto. I Rossoblu prima si concentreranno su alcuni test fisici e in seguito ...