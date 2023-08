16 Agosto 2023 – Governo tedesco ritira piano per 2% spesa militare

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ilsi èto da unper impegnarsi legalmente a raggiungere l’obiettivo didella Nato del 2% su base annua. Oltre 100 persone sono state arrestate in relazione agli attacchi di oggi contro diverse chiese nella zona di Jaranwala, nella provincia pakistana del Punjab. Gli Stati baltici e la Polonia stanno discutendo la possibilità di chiudere completamente i confini con la Bielorussia. L’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto Cid-Gallup a quattro giorni dallo svolgimento del ballottaggio presidenziale in Guatemala ha confermato che il candidato progressista Bernardo Arévalo ha un netto vantaggio. La decisione delargentino di svalutare il peso del 22% rispetto al dollaro all’indomani delle elezioni primarie presidenziali ...

1919Samarate si stringe nel dolore per la morte di Alessandro Mescia, il quarantaseienne rimasto vittima di un incidente di montagna avvenuto venerdì 18in Alta Valsesia . Lo sportivo, residente a San Macario , era molto conosciuto e benvoluto. Lo dimostrano le decine di messaggi di cordoglio e di condoglianze alla famiglia, condivisi in ...

Reale Mutua Basket Torino comunica che, in data mercoledì 23 agosto 2023 alle ore 11.30, si terrà il "Media Day" presso il CRAL di Reale Group (Corso Agnelli 129, Torino). Sarà un'occasione per ...Friggi aveva il cranio fratturato dopo una caduta dalle scale. Il ritrovamento del corpo è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 18 agosto. La donna che per prima ha avvertito le autorità vive ...