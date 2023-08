16 Agosto 2023 – Governo tedesco ritira piano per 2% spesa militare

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ilsi èto da unper impegnarsi legalmente a raggiungere l’obiettivo didella Nato del 2% su base annua. Oltre 100 persone sono state arrestate in relazione agli attacchi di oggi contro diverse chiese nella zona di Jaranwala, nella provincia pakistana del Punjab. Gli Stati baltici e la Polonia stanno discutendo la possibilità di chiudere completamente i confini con la Bielorussia. L’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto Cid-Gallup a quattro giorni dallo svolgimento del ballottaggio presidenziale in Guatemala ha confermato che il candidato progressista Bernardo Arévalo ha un netto vantaggio. La decisione delargentino di svalutare il peso del 22% rispetto al dollaro all’indomani delle elezioni primarie presidenziali ...

Prima Lettura Dal libro di Giosuè Gs 24,14 - 29 In quei giorni, Giosuè disse al popolo: 'Ora, dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Eliminate gli dèi che i vostri padri hanno ...Il 10molti passeggeri si sono visti annullare il treno Milano - Zurigo per una momentanea interruzione della linea. Ma se all'inizio si parlava di un problema di rapida soluzione, con il ...Ucraina Russia, le news sulla guerra di oggi 19Si tratta ancor di capire se i droni che si schiantano ormai con regolarità contro i grattacieli della City o le caserme nei dintorni di Mosca, ...

ex estremista di destra risucchiato nel gorgo di una rissa mediatica a proposito della “verità giudiziaria” sulla strage del 2 agosto 1980, Elly Schlein ha sentenziato: “Fassino ha parlato a titolo ...Si dovrà infatti aspettare una sola settima per l’assegnazione del XXVI Premio Giuseppina e Benedetto Ravasio che, quest’anno, verrà conferito a Sophie Hames della Compagnia Mon Coeur de Bois, in ...