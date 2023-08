16 Agosto 2023 – Governo tedesco ritira piano per 2% spesa militare

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ilsi èto da unper impegnarsi legalmente a raggiungere l’obiettivo didella Nato del 2% su base annua. Oltre 100 persone sono state arrestate in relazione agli attacchi di oggi contro diverse chiese nella zona di Jaranwala, nella provincia pakistana del Punjab. Gli Stati baltici e la Polonia stanno discutendo la possibilità di chiudere completamente i confini con la Bielorussia. L’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto Cid-Gallup a quattro giorni dallo svolgimento del ballottaggio presidenziale in Guatemala ha confermato che il candidato progressista Bernardo Arévalo ha un netto vantaggio. La decisione delargentino di svalutare il peso del 22% rispetto al dollaro all’indomani delle elezioni primarie presidenziali ...

... 256GB di archiviazione SSD storage, tastiera retroilluminata; color Argento In offerta a 1199,00 - invece di 1349,00 sconto 11% - fino a scadenza sconosciuta Click qui per approfondire Apple...Dopo la sentenza del 5la Rai è un leone ferito. Credo che la cosa migliore per tutti sia smettere di fare guerre e trovare un accordo col dialogo. Oggi a Viale Mazzini c'è una nuova dirigenza.... si conferma anche quest'anno Official Partner al Meeting di Rimini"L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile" , che si tiene dal 20 al 25. "Il Gruppo " spiega Aspi in una nota " ...

Caldo addio, arrivano i temporali: "Rischio grandine e nubifragi" BresciaToday

Prende il via questa sera, giovedì 24 agosto, a Pecetto di Valenza la Sagra dell’Agnolotto, su iniziativa della Pro Loco "Giuseppe Borsalino" e con il patrocinio del Comune. I buongustai e gli amanti ...In attesa dell’uscita, al 31 agosto, delle otto puntate dedicate al celebre manga “One Piece”, Netflix ha pubblicato un video inedito sul dietro le quinte con interviste e vere e proprie perle. One ...