12 segnali inconfutabili che sei cresciuto con un genitore emotivamente immaturo

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ti sei mai chiesto se i tuoi problemi possano essere stati causati dall’educazione impartita dai tuoi genitoriimmaturi? Iper capirlo Diventarenon è la scelta più facile al mondo ed essere unperfetto è praticamente impossibile. Spesso immaginiamo ad una nostra potenziale futura famiglia, ideando quella del Mulino Bianco, o quelle che si vedono nei film. Tuttavia, la vita reale e il mondo concreto non rispecchiano queste false verità. I genitori ideali e perfetti non esistono. Come riconoscere dei genitoriimmaturi – grantennistoscana.itMolte persone si preparano per anni per fare dei figli e cercare di crescerli nel modo migliore possibile, mentre altre lo diventano per caso, accettando la realtà dei fatti e organizzando ciò di cui si ha bisogno in ...