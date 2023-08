Zielinski resta Napoli | niente Arabia | Vuole il rinnovo con gli azzurri – VIDEO

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Saltato il passaggio diall’Al-Alhi, il centrocampista polacco è pronto a rinnovare con il. CALCIOMERCATOnon va più in: salta la cessione, ora si tratta colColpo di scena sul futuro di Piotr. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è definitivamente saltato il trasferimento del centrocampista polacco all’Al-Alhi inSaudita.resterà quindi un giocatore delanche nella prossima stagione ed è pronto a essere convocato da mister Rudi Garcia per la prima di campionato contro il Frosinone. Dopo il tira e molla delle ultime settimane, il rifiuto alle lusinghe arabe sembra aver aperto la strada aldel contratto con gli ...

... va solo formalizzato l'acquisto" Ci Napoli 07/09/2022 - Champions League / Napoli - Liverpool / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: esultanza gol Piotra Napoli e ......in termini di appartenenza e conoscenza dell'ambiente Napoli's Polish midfielder Piotr..., parte,ancora, magari va via. Piotr è la sintesi del calcio moderno anche nella infinita ...La permanenza di Piotra Napoli è un'operazione slegata dall'eventuale arrivo di Gabri Veiga, trattativa da più parti data come molto avanzata. Il brindisi Intanto il giornalista sportivo ...

Arabia, c'è chi dice no: Zielinski resta al Napoli, ma è grana contratto Tuttosport

Come riportato in queste ore da Sky Sport, il futuro di Piotr Zielinski è sempre più a Napoli. Il centrocampista azzurro ha detto definitivamente no all'offerta che ...Il conto alla rovescia è entrato nel vivo. E non c'è ferragosto o ferie d'agosto che tengano. I campioni d'Italia del Napoli sono pronti all'esordio in campionato ...