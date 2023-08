Zielinski ha contato i soldi arabi | poi ha scelto di restare nel suo calcio

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Mi par di stare davanti a una lanterna magica, guardo gli omini e i cavallucci davanti a me, che si fanno in qua e in là, e spesso mi chiedo se non si tratti di un’illusione ottica.” Piotr, la lanterna magica di Goethe. Resta, parte, resta ancora, magari va via. Piotr è la sintesi delmoderno anche nella infinita querelle del suo trasferimento. Glipressano le stelle provando a portar giù il cielo delnell’arido deserto del loro gioco. Le stelle accettano, isonoe nulla quaestio. Piotr li ha visti, li ha ascoltati, li ha contati, li ha sfiorati. Li ha dominati con l’aiuto della famiglia, con la forza dell’amore o della serenità che gli può dare il suo nido, la sua Napoli. Bisogna essere felici, bisogna applaudire alla sua permanenza se vogliamo ancora ricercare nel ...