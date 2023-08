Zielinski dice no all’Al Ahli Tratterà il rinnovo con il Napoli

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il centrocampista polacco ha preso la decisione definitiva e ha detto ‘no’ alla proposta dell’Al-. Secondo Sky Sport sono prevalsi motivi familiari, con la moglie che ha spinto molto per una sua permanenza. Ora, dunque, si continuerà a discutere deldel contratto in scadenza nel 2024. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

