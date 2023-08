Zielinski dice no agli arabi | ha scelto il Napoli | ora il rinnovo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) C'è chino: per esempio Piort, 29 anni, un contratto in scadenza con ila giugno 2024, la possibilità di guadagnare trentasei milioni di euro fino al 2026 e la voglia di ...

C'è chino: per esempio Piort, 29 anni, un contratto in scadenza con il Napoli a giugno 2024, la possibilità di guadagnare trentasei milioni di euro fino al 2026 e la voglia di starsene a casa ...no all'Arabia e resta a Napoli. Punti chiave 13:58 Atalanta, visite mediche per De Ketelaere 13:42resta a Napoli, no all'Arabia 13:35 Lazio, Lloris sempre più vicino 12:23 ...Piotrcontinuerà a vestire la maglia del Napoli. Il centrocampista polacco ha preso la decisione definitiva e ha detto 'no' alla proposta dell'Al - Ahli. Secondo Sky Sport sono prevalsi motivi ...

Calciomercato Napoli, Zielinski dice no all'Al Ahli: ultime news Adnkronos

C’è anche chi dice no all’Arabia Saudita. Come riportato da Di Marzio, infatti, dopo una lunga trattativa Piotr Zielinski ha deciso di rifiutare la ricca offerta dell’Al-Ahli e di proseguire la sua ...C’è chi dice no: per esempio Piort Zielinski, 29 anni, un contratto in scadenza con il Napoli a giugno 2024, la possibilità di guadagnare trentasei milioni di euro fino al 2026 e la voglia di starsene ...