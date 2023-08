Zaniolo e non solo | l'Aston Villa guarda la Supercoppa europea

(Di mercoledì 16 agosto 2023)e non. L'vuole anche Marcos Acuna. L'esterno sinistro argentino del Siviglia (classe 1991 ex Sporting Lisbona)...

EREDITÀ PESANTEè facile il "compito" che attende Spalletti , Mancini , al netto delle iatture ... In mezzo ragazzi di spessore come Barella, Tonali,, Locatelli, Calabria e Scamaccca. Ora c'...... Bastoni e Scalvini, che Spalletti avrebbe indicato come erede di Kim al Napoli,senza un ... Davanti penserebbe a Chiesa in versione Lozano, sulla destra, ma i vari Zaccagni,e Berardi ...Per 30 milioni di euro Nicolòsi trasferisce all'Aston Villa. Addio Galatasaray quindi dopo ... Il Milan è alla ricerca di un altro vice - Giroud e ha scelto Broja del Chelsea mac'è accordo ...

Zaniolo, è già finita col Galatasaray: va all'Aston Villa. E la Roma... Corriere dello Sport

Zaniolo e non solo. L'Aston Villa vuole anche Marcos Acuna. L'esterno sinistro argentino del Siviglia (classe 1991 ex Sporting Lisbona) stasera è impegnato nella Supercoppa europea contro il Mancheste ...Si conclude dopo appena 6 mesi l'avventura in Turchia dell'attaccante italiano: i dettagli dell'accordo con i Villans ...