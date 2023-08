Zaia show | porta in conferenza stampa il granchio blu | “Ci preoccupa | spacca tutto e fa disastri” video

(Di mercoledì 16 agosto 2023)blu ‘dal vivo’ in, stamani a Venezia, fattore dal presidente del Veneto Lucanella sede della Giunta regionale. Due esemplari, un maschio e una femmina, sono stati mostrati ai giornalisti per dimostrare “che questo animalee fa”. Da inizio anno in Veneto ne sono state raccolte 326 tonnellate; ad agosto, 84 tonnellate a Scardovari (Rovigo) e 29 a Pila. “Abbiamo stanziato – ha detto– come Regione 80 mila euro per i primi studi, dal governo c’è un buono stanziamento di 3 milioni. Abbiamo dichiarato lo stato di calamità il 24 luglio e chiesto lo stato emergenza nazionale. Da domani partirà un progetto di posa di 300 nasse da parte di Arpav e Veneto Agricoltura, per ...

Europei di volley femminile in Arena a ferragosto,: 'Accogliamo le campionesse in un ... Domani daremo il meglio di noi stessi per dar vita alloche il pubblico si merita'. La capitana azzurra ...... quelli che sono considerati fenomeni da baraccone possono essere invitati durante i talkper ... Pichetto enella trappola green Le lacrime del ministro Gilberto Pichetto Fratin di fronte alle ...L'argomento ha acceso la discussione a In onda, il talk -di attualità e di politica di La7. A ... "Dobbiamo aiutare i poveri veri"; la bordata di Lucaalle opposizioni Quindi Senaldi ha ...

Zaia show, porta in conferenza stampa il granchio blu: "Ci ... Secolo d'Italia

The author and host of “Extraordinary Birder” enjoys a meditative moment, complete with lute music, among the native plants in his rooftop garden.The brother of Stephen 'tWitch' Boss has claimed that since his brother's suicide last year his side of the family has been denied access to the late actor's children.