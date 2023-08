Zaia | “Da inizio anno raccolte dal mare 329 tonnellate di granchio blu”

... ha detto parlando in conferenza stampa, sottolineando che daanno, in Veneto , ne sono state raccolte 326 tonnellate. 'Abbiamo stanziato - ha detto- come Regione 80mila euro per i primi ...Daanno in Veneto ne sono state raccolte 326 tonnellate". Ha commentato. Fb326 tonnellate daanno. È questa la cifra di granchio blu raccolto in Veneto fino ad oggi, di cui 84 tonnellate ... Ad annunciarlo è il presidente della Regione Veneto, Luca, durante una ...

Zaia mostra il granchio blu: «Da inizio anno raccolte 326 tonnellate ... Corriere TV

VENEZIA - "Da inizio anno sono state raccolte dal mare 329 tonnellate di granchio blu". Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, che in ...Potrebbe diventare una specialità della cucina italiana. È già arrivato nei mercati napoletani: tre euro e cinquanta al chilo ...