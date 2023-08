YOGA RADIO BRUNO ESTATE | SECONDA PUNTATA | MADAME | ANA MENA | CLARA E NDG TRA I CANTANTI DEL 16 AGOSTO 2023

...15 - THE BIG BANG THEORY - LA TOPOLOGIA DEL SOSPENSORIO La 5 18:05 - MY HOME MY DESTINY 19:05 - DAYDREAMER - LE ALI DEL SOGNO 20:05 - DAYDREAMER - LE ALI DEL SOGNO 21:10 -BRUNO ESTATE 00:......14 agosto Play DEEJAY comincia con i suoi corsi regolarmente alle 6.30 con la lezione die va ... un mese del proprio brano inedito in rotazione sulle frequenze diDEEJAY. Appuntamento in ...Dj Set a cura di88. Piazza della Parrocchiale di San Niccolò CASTELLARO 12.30 . 'Pool Party':... 'Trek &', camminata nei sentieri, sessione die aperitivo nelle aziende agricole. ...

Yoga Radio Bruno Estate 2023: scaletta seconda puntata e ordine ... Tag24

Radio Bruno Estate 2023, stasera su La 5 il secondo appuntamento registrato a Piacenza. Ecco i cantanti ospiti e come vederlo in tv ...Va in onda questa sera (16 agosto) su La5, alle ore 21.10, il concerto registrato lo scorso 26 giugno in Piazza Cavalli in occasione della tappa ...