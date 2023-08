XVIII edizione Terre d’Arezzo Music Festival 2023

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Prosegue, anche quest’anno con una buonissima e sempre maggiore risposta da parte del pubblico, interessato e partecipe, ilche, per questa, vedrà il protrarsi della programmazione fino al 7 settembre. Il cartellone, sempre vario, alterna serate di concerti in duo, ensemble, solisti, con scelte più puramente “classiche”, alternate a contaminazioni mediterranee, celtiche, jazz e contemporanee. Ecco nel dettaglio gli ultimi appuntamenti della stagione: Giovedì 17 agosto, ore 21.15Cavriglia. Roseto Botanico “C. e G. Fineschi” FILM SUITE Trio Calliope Gianmarco Solarolo, oboe – Alfredo Pedretti, corno Cristina Monti, pianoforte Venerdì 18 agosto, ore 21.15Bucine. Pieve di Galatrona PICCOLI TESORI ...

La Sagra del Fungo Porcino di Oriolo Romano è uno degli appuntamenti clou della località laziale. Giunta ormai alla, va in scena il 15 - 16 - 17 , 22 - 23 - 24 e 29 - 30 settembre 2023 in Piazza Umberto I: il sabato e la domenica si pranza alle 12:30 e si cena alle 19, mentre il venerdì si cena ...Giunta alla sua 35esima, la Mangialonga, la prima in Italia, propone ai partecipanti di ... tutti gli edifici risalgono alsecolo. Proseguendo, c'è il cammino delle antiche mura ...Nelle sale troverete dipinti di arte sacra che vanno dal XV alsecolo di autori liguri, ... A Fubine Monferrato potete partecipare alla Festa dell'Unità, arrivata alla 45esima, che si ...

XVIII Edizione Premio “Benedetto Croce”: Marsilio a Pescasseroli ... Regione Abruzzo

Da via Granatelli a piazzetta San Rocco, a Piazza Chiesa, fino a piazza Piano la Porta, tra sapori e profumi della cucina locale. E’ tutto pronto per il percorso enogastronomico, giunto alla XVIII ...Da via Granatelli a piazzetta San Rocco, a Piazza Chiesa, fino a piazza Piano la Porta, tra sapori e profumi della cucina locale. È tutto pronto per il percorso enogastronomico, ...