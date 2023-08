X Factor 2023 | la data di inizio svelata dal promo della nuova stagione

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il primodi Xsvela ladidel talent su Sky, e in streaming su NOW, e mostra per la prima volta in azione dietro il tavolo i quattro giudiciedizione. Manca sempre meno a X, come ha svelato il primoche ha reso nota ladi. Dal 14 settembre alle 21:15 su Sky Uno, e in streaming su NOW, artisti provenienti da tutta Italia e non solo proveranno a far uscire dai propri cassetti tutte le loro aspirazioni e speranze. "L'unico modo per realizzare un sogno è tirarlo fuori dal cassetto": c'è da credere a Francesca Michielin, che ha il compito di fare ...

(SCOPRI LO SPECIALE ) Lo fa oggi nel primo promo che annuncia la data di partenza di X: il kick off sarà giovedì 14 settembre, sempre su Sky e in streaming su NOW. Da quel giorno, artisti ...Lo fa oggi nel primo promo che annuncia la data di partenza di X: il kick off sarà giovedì 14 settembre , sempre su Sky e in streaming su NOW . Da quel giorno, artisti provenienti da ...15,/PRNewswire/ - FirstElement Fuel Inc. ("FEF" or the 'Company'), today announced that it ...manufacturing e

X Factor 2023: il primo promo in vista della nuova stagione ilmessaggero.it

ROMA – Conto alla rovescia partito per X Factor 2023. Il talent show torna giovedì 14 settembre, sempre su Sky e in streaming su NOW. Alla guida del programma sarà nuovamente Francesca Michielin, che ...«L'unico modo per realizzare un sogno è tirarlo fuori dal cassetto»: c'è da credere a Francesca Michielin, che ha il compito di fare ancora gli onori di casa e quindi anche di introdurre ufficialmente ...