WWE | Card completa di NXT Heatwave | lo speciale si annuncia decisamente interessante!

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La WWE, dopo la puntata di stanotte di NXT, ha rivelato praticamente tutta ladel prossimodel brand giallonero, ovvero, che si terrà settimana prossima al Performance Center di Orlando. Dopo le ufficialità del Mixed Tag-Team Match e dell’NXT Championship Match, arrivate qualche ora fa, ecco qui di seguito lapressochédello show: NXT Championship: Carmelo Hayes (c) vs. Wes Lee NXT Heritage Cup Championship: Nathan Frazer (c) vs. Noam Dar Dominik Mysterio & Rhea Ripley vs. Dragon Lee & Lyra Valkyria Ilja Dragunov vs. Trick Williams Von Wagner vs. Baron Corbin NXT Women’s Champion Tiffany Stratton apparirà e parlerà al pubblico

Settimana prossima si terra l'episodio speciale NXT Heatwave e per tale occasione il Black & Gold brand sta preparando una card di primissimo livello. Tra i nomi di spicco che parteciperanno all'event ...