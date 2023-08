WWE | Abbiamo un nuovo #1 Contender all’NXT Championship | sfida dura per Carmelo Hayes a Heatwave

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Nell’ultimo episodio di NXT andato in onda stanotte, Wes Lee è riuscito a superare Dijak grazie all’aiuto decisivo di Eddy Thorpe, che ha distratto fatalmente l’ex Retribution, consentendo all’ex NXT North American Champion di colpire il rivale col il suo Cardiac Kick, rivelatosi vincente. Grazie a questa vittoria, Lee è diventato il#1e sfiderànel prossimo episodio (speciale) dello show giallonero, denominato NXT, con in palio l’NXTdetenuto dal King of Drop. What an ending!@WesLee WWE is the No.1for the NXT!!!#WWENXT pic.twitter.com/87v4iEAxCU— WWE (@WWE) August 16, 2023