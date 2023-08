WTA Cincinnati 2023 | risultati 15 agosto | agli ottavi Sloane Stephens ed Ons Jabeur | fuori la campionessa in carica Caroline Garcia

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ben 21 incontri si sono disputati in Ohio per il tabellone di singolare femminile del Western & Southern Open, torneo di categoria WTA 1000 in corso a, 19 del primo turno e 2 del secondo: in casa Italia passa ai sedicesimi di finale Martina Trevisan, che rimonta e batte per 3-6 6-1 6-2 la statunitense Bernarda Pera. Nei due match validi per il secondo turno arriva l’eliminazione dellain, la transalpina, rimontata dalla statunitense, vittoriosa col punteggio di 4-6 6-4 6-4, mentre la tunisina Onspiega la resistenza dell’ucraina Anhelina Kalinina con lo score di 6-3 6-7 7-6. ATP: Alcaraz lascia un set a Thompson. Eliminato Rublev, ...

Wta Cincinnati, Venus Williams da record a 43 anni Adnkronos

