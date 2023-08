WTA Cincinnati 2023 | Martina Trevisan rimontata e battuta in tre set da Jessica Pegula

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Si ferma al secondo turno, dopo essere partita dalle qualificazioni, al cospetto della numero 3 del tabellone e fresca vincitrice a Montreal, la corsa dinel torneo WTA 1000 di, con l’azzurra che vienein tre set dalla statunitense, che si impone per 6-7 (2) 6-2 6-3 in 2 ore e 22 minuti ed agli ottavi se la vedrà contro una tra la belga Elise Mertens e la ceca Marie Bouzkova. Nel primo set l’equilibrio dura fino al 2-2, poi si assiste ad uno scambio di break tra quinto e sesto game. L’azzurra strappa ancora il servizio alla statunitense nel settimo gioco e poi tiene il servizio per il 5-3.sciupa un set point nel nono game e nel decimo subisce il controbreak. Si va al tie break, ...

Dopo due ore e mezza di partita, sul centrale diva avanti la numero 3 al Mondo, Jessica Pegula. La tennista statunitense passa su una grandissima Martina Trevisan che ha giocato fino alla fine per la vittoria del match. Una grande ...Attimi di timore, di paura e di attesa nel centrale di, campo in cui si stavano esibendo la nostra Trevisan contro la Pegula , numero 3 al Mondo. Nel corso dell'inizio del terzo set, con la statunitense avanti di un break sullo 0 - 2, l'arbitro ......L'estate nordamericana è entrata nel vivo e i protagonisti di entrambi i circuiti sono a,... Per quanto concerne il circuito, in prima posizione vi è la recente vincitrice del WTA1000 di ...

Wta Cincinnati, Venus Williams da record a 43 anni Adnkronos

La tennista azzurra, nativa di Firenze e numero 63 nel ranking Wta, viene sconfitta dalla collega statunitense in tre set col punteggio di 7-6 2-6 3-6. La Pegula, numero 3 del ranking mondiale, ...Lo ha imparato a suo spese Lorenzo Musetti, che si è ritrovato a sfidare il russo sia a Toronto che a Cincinnati nelle ultime settimane. L’esito della partita non è cambiato e il talento di Carrara ha ...