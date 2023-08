Vuelta a Burgos 2023 | la Jumbo-Visma trionfa nella cronosquadre | Attila Valter nuovo leader

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Lastravince la cronometro a squadre valevole per la seconda tappa della. Crono di 14’38” sui 13,1 chilometri da percorrere da Oña a Poza de la Sal con uno strappetto finale. La formazione olandese è stata guidata da ottimi specialisti come Primoz Roglic, il nostro Edoardo Affini e Jan Tratnik.da domani indosserà la maglia di. Quello dellaè stato un vero e proprio monologo, tanto che la prima formazione alle spalle è stata la Movistar, giunta a ben 19 secondi di distacco con una media oraria di 52.523 km/h contro i 53.658 km/h dei “Calabroni”. A trascinare la squadra è stato soprattutto Ivan Garcia Cortina insieme a Einer Augusto Rubio che proverà a ...

Sorride ai calabroni della Jumbo-Visma la cronosquadre Oña-Poza de la Sal di 13,1 km, valevole come seconda tappa della Vuelta Burgos 2023. Trascinata da un Primoz Roglic apparso già piuttosto ...Juan Sebastian Molano ha vinto la prima tappa della Vuelta a Burgos. Il corridore colombiano si è imposto sul traguardo di Burgos dopo 161 km di fatica. Il percorso con partenza da Villalba de Duero e ...