Volley | Paola Egonu colpita da un lieve malore | cosa è successo dopo Italia-Romania

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Secondo quanto riportaball.it, pocoil termine della gara inaugurale degli Europei 2023 difemminile, in cui l’ha battuto laper 3-0, si sono verificati alcuni minuti di preoccupazione per unaccusato da. L’opposta azzurra si sarebbe prontamente ripresa e così avrebbe rifiutato il ricovero in ospedale, per sottoporsi agli accertamenti del caso, e sarebbe rientrata normalmente in albergo con le compagne di squadra. A causare il malessere potrebbe essere stato il caldo di Verona. Va ricordato, infatti, che il match si è giocato nella splendida cornice dell’Arena di Verona, dunque all’aperto.non è partita titolare, in quanto ha ...