Volley | Europei femminili | Italia a Monza | venerdì sfida contro la Svizzera

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L’Italfemminile è arrivata a, dove18 e sabato 19 agosto sfiderannoe Bulgaria nelle gare valide per la seconda e terza giornata della Pool B del Campionato Europeo femminile 2023. Le azzurre sono reduci dalla netta vittoria per 3-0 rifilata alla Romania all’esordio, davanti ai 9 mila spettatori festanti dell’Arena di Verona, e sperano di bissare il risultato anche nelle prossime due sfide. Il Ct Davide Mazzanti ha diviso le ragazze in due gruppi di lavoro: per le atlete maggiormente impegnate nell’esordiola Romania lavoro in sala pesi, mentre le restanti in campo per una sessione di tecnica utile a saggiare l’Arena di, che oggi 16 agosto vedrà impegnate anche le altre sfide-Bosnia ed Erzegovina e Bulgaria-Croazia, ...

Nella partita fra Italia e Romania nella splendida cornice dell'Arena di Verona sono stati bravissimi e lestissime le Forze dell'Ordine che hanno letteralmente sventato un assalto degli ambientalisti. ...Volevano interrompere la partita deglidifemminile fra Italia e Romania, che si è svolta il giorno di Ferragosto all'Arena di Verona, per protestare contro l'utilizzo dei combustibili fossili. I sette attivisti sono stati ...Volevano mettere a segno un'azione clamorosa per bloccare la partita valida per i Campionatidi pallavolo Italia - Romania che si è svolta ieri sera all' Arena di Verona , i sette ambientalisti bloccati e denunciati per tentato danneggiamento dalla Polizia di Stato di Verona. Anche ...

Volley, Europei donne: lieve malore per Paola Egonu dopo Italia-Romania - Sportmediaset Sport Mediaset

Arriveranno successivamente, invece, le giocatrici impegnate in nazionale: Stella Nervini (ai Mondiali U21), Luna Cicola (Europei di Beach Volley under 20), Olivia Rozanski e Bozana Butigan (agli ...Europei Pallavolo Femminili 2023 : Calendario Partite, Orari e Canali TV (diretta Sky e Rai), Stasera alle ore 20:00 (diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Summer) l’Italia scenderà in campo nella spettac ...