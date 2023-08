Volkswagen ID Beetle - E se il Maggiolino rinascesse elettrico?

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Non è inserita a calendario tra i debutti ufficiali, ma un'erede elettrica delcontinua a fare notizia e potrebbe essere nella lista dei desideri del Gruppo. Impossibile? Forse. Però un precedente, molto recente, peraltro, ci sarebbe: la ID.potrebbe seguire la stessa filosofia che ha portato alla (ri)nascita dell'ID. Buzz, erede spirituale del leggendario Bulli. Mettendo insieme alla stessa maniera la modernità tecnologica della piattaforma Meb, con un design ispirato a quello del modello classico. Quella di Ladybug ha acceso le speranze. Unaelettrica - questo va ribadito a scanso di equivoci - non è citata in nessun piano strategico della Casa: l'unico indizio che può far pensare a un suo ipotetico futuro di serie è quello di una concept car virtuale, creata per la pellicola ...