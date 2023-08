Vivi il Castello di Santa Severa con le serate estive fino al 17 settembre | il programma

(Di mercoledì 16 agosto 2023)Marinella – Entra nel vivo l’estate alche amplia e prosegue l’attività già iniziata con “ildi”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società in house LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio che si concluderà il 172023. Ilè un complesso monumentale di proprietà della Regione Lazio, gestito da LAZIOcrea, d’intesa con Mic, Comune diMarinella e Coopculture. Soddisfatta l’assessore alla Cultura Simona Baldassarre: “Grazie alla disponibilità del Presidente Rocca e dei colleghi della Giunta e alla collaborazione di LAZIOcrea, degli uffici regionali e ATCL siamo riusciti a mettere in piedi, per il ...

... il che è un altro elemento che contribuisce a rendere ilpiù stabile: è lo stesso motivo per cui una pila di blocchi di legno tagliati in modo da avere spigolirimane in piedi, mentre ...La formula perfetta per undi sabbia, secondo studi condotti da Matthew Bennett, ... C'è di più: i granelli angolari, con spigoli, sono ideali per i castelli di sabbia poiché si incastrano ...L'alba vista daldel Capitano, il punto più alto del percorso esoterico e scenografico del parco Durazzo ... soprattutto quando ciaccanto. Ma trasformarsi in turista della propria città è ...

Vivi il Castello di Santa Severa Castello di Santa Severa

Entra nel vivo l’estate al Castello che amplia e prosegue l’attività già iniziata con “Vivi il Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società ...NewTuscia – SANTA SEVERA -Entra nel vivo l’estate al Castello che amplia e prosegue l’attività già iniziata con “Vivi il Castello di Santa Severa“, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizza ...