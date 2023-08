(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVentiduedella Polizia Penitenziariapresso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, sospesi a seguito dei pestaggi dei detenuti avvenuti nell’istituto samaritano nell’aprile del 2020, e attualmentenel processo in corso (105 in totale glitra, funzionari del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e medici), sono statiin. Soddisfatto il sindacato di polizia penitenziaria Uspp, che più volte aveva sollecitato il ministero e il Dap a reintegrare inalmeno queglicon posizioni più lievi, visto che lo stipendio, con la sospensione che dura dal giugno 2021, si è notevolmente ridotto con gravi disagi economici per gli ...

Da quello che ci viene raccontato,di ogni tipo, estorsioni, rapimenti ed esecuzioni ... Avrei preferito morire annegato che tornare inin Libia. Ancora non riesco a credere di essere ......maggio aveva dichiarato di non ripresentarsi alla corsa per la presidenza - attribuisce le... PUBBLICITÀ Proteste inNei giorni scorsi la tensione era salita alle stelle al Centro di ......della vendetta o di un ricatto ai familiari della bambina per il loro ruolo nellenell'ex ... ci penso io', avrebbe detto il nonno di Kata nella telefonata partita da undove è detenuto,...

Violenze in carcere, 22 agenti imputati riammessi in servizio anteprima24.it

Erano finiti nei guai per gli episodi allo Screwdriver di piazza San Michele e al Kebab di via San Paolino. Il gip: concreto il pericolo di fuga ...Polemiche sul diverso trattamento per i due ex coniugi dopo la lite che ha portato la donna a difendersi con un coltello da un tentativo di stupro ...