(Di mercoledì 16 agosto 2023) Nei primi sette mesi dello sbarco di migranti clandestini in Italia è più che raddoppiato: + 115.18%. Ovvero 89.158 contro 41.435 dei primi sette mesi 2022.Lo registra il tradizionale dossier di Ferragosto delche fornisce i primi dati sulla sicurezza in Italia nell'anno in corso al giro di boa del mezzo anno. Sensibilmente aumentati nelanche richieste di asilo e rimpatri. NelLa Tunisia quest'anno ha superato la Libia come Paese numero di partenza dei viaggi della speranza e della disperazione verso l'Italia. In aumento i soccorsi a seguito di eventi Sar, coinvolti nel 72,64% dei casi.

Il mese in cui si sono registrati più sbarchi è stato luglio e il Paese dal quale si sono registrate più partenze - il 61%, come riportatodossier di Ferragosto del- è la Tunisia. ...... gli sbarchi in Italia dal 1997 al 2023: i dati delDa Paese di partenza verso altri Stati, dagli anni '90 in poi l'Italia è diventata punto di arrivo centraleMediterraneo per migliaia ...... 67mila2021, 34mila2020), ma in linea con il record storico mai registrato in Italia: ... Tornando ai numeri pubblicati dal, dall'inizio dell'anno sono 101.386 i migranti sbarcati ...

Migranti, il Viminale: nel 2023 sbarchi più che raddoppiati | Furti e rapine in crescita, calano i femminicidi TGCOM

Biffoni (Anci): "Governo non può confidare solo nella solidarietà dei sindaci". Brambilla (Asgi): "Spesso minori trattati come adulti, in ...Tre barchini approdati a Pantelleria, arrivi incessanti a Lampedusa dove, da mezzanotte, sono stati 277 i nuovi migranti registrati: viaggiavano su sette barchini soccorsi nel Canale di Sicilia dalle ...