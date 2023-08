VIDEO IN – Arnautovic va in sede Inter e saluta i tifosi | «Ci vediamo presto!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 16 agosto 2023)sempre più vicino al ritorno all’. L’attaccante austriaco dopo aver effettuato questa mattina le visite mediche e una breve pausa per il pranzo, adesso è diretto in Viale della Liberazione per firmare il suo nuovo contratto. A BREVE LA FIRMA – Markoquesta mattina ha svolto le visite mediche al CONI, con tanto di saluto della Curva Nord deinerazzurri. Poi una breve pausa all’Hotel Melià di Milano per il pranzo, e in questi minuti è diretto nelladell’per firmare il suo contratto e mettere nero su bianco.cettato a Milano dal nostro inviato Roberto Novella, prima di mettersi in macchinahato idell’: «Ciao a tutti, ci ...