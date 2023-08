VIDEO – Arnautovic accolto dalla Curva Nord | «Bentornato in famiglia!»

(Di mercoledì 16 agosto 2023)si trova al CONI dove ha effettuato le visite mediche ed è statoda diversi tifosi presenti, soprattutto quelli dellache gli hanno dedicato uno striscione. IL RITORNO – Markoritorna all’Inter dopo tredici anni, e i tifosi non lo hanno dimenticato, soprattutto quelli dellache fuori dal CONI hanno esposto uno striscione: «in famiglia Marko, laè con te!». Fonte: Roberto Novella inviato di Inter-News.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...

Dae Carlos Augusto a Berardi e Broja. Le notizie di calciomercato più importanti del giorno in un minuto... arrivato a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach, e a breve con l'innesto di Marko Arnautovic, che arriverà dal Bologna a titolo definitivo nei prossimi giorni, con uno stipendio di ...

