Vicenza | scontro tra quattro auto la notte di Ferragosto | muore ragazza di 21 anni

... tra cui quella della vittima, è avvenuto lungo la strada provinciale "Riviera Berica", a Barbarano Mossano in provincia di. I Abbonati per leggere anche Leggi i commenti <... nel territorio del comune di Barbarano Mossano, in provincia di. Secondo i primi accertamenti si è trattato di unotra quattro automobili intorno alle 22.30 di martedì 16 agosto. ...Una ragazza di 21 anni è rimasta coinvolta in unotra quattro auto a Barbarano Mossano () ed è morta Le auto coinvolte sono due Volkswagen Golf, una Opel Meriva e una Fiat Punto. Per ...

Vicenza, scontro tra quattro auto la sera di Ferragosto: morta una ragazza di 21 anni, ferite altre due persone Corriere

Ad intervenire i carabinieri della locale stazione di Barbarano e una pattuglia della radiomobile di Vicenza, che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell ...Una ragazza di 20 anni è morta e altre quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto la scorsa notte sulle strada «Riviera berica», nel territorio del comune di Barbarano Mossano (Vicen ...