Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 agosto 2023)DEL 16 AGOSTOORE 18.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. SEGNALIAMO ANCORA CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA SORA CASSINO TRA SANT’ELIA FIUME RAPIDO E BEL MONTE CASTELLO AL MOMENTO CI SONO CODE IN ENTRABE LE DIREZIONI PER I CANTIERI ATTIVI SULLAFIUMICINO CONTINUANO FINO AL 30 SETTEMBRE I LAVORI IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 21 6 DEL MATTINO GLI INTERVENTI PREVEDONO IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE TRA IL KM 5+900 E IL KM 1+100 IN DIREZIONE. TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA IN FINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO L’ALTA VELOCITA...