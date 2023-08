Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2023 ore 17 | 45

(Di mercoledì 16 agosto 2023)DEL 16 AGOSTOORE 17.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. SEGNALIAMO SOLO UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA SORA CASSINO TRA SANT’ELIA FIUME RAPIDO E BEL MONTE CASTELLO AL MOMENTO CI SONO CODE IN ENTRABE LE DIREZIONI PER I CANTIERI ATTIVI SULLAFIUMICINO CONTINUANO FINO AL 30 SETTEMBRE I LAVORI IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 21 6 DEL MATTINO GLI INTERVENTI PREVEDONO IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE TRA IL KM 5+900 E IL KM 1+100 IN DIREZIONE. TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA IN FINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO LA FL 5CIVITAVECCHIA E’ ...

Mesi segnati dai cantieri per il centro di Cigole. Dopo l'intervento che nella scorsa primavera ha riqualificato viamodificandonee aspetto in nome di maggiori sicurezza, tutelando anche i pedoni e gli amanti delle due ruote, e funzionalità, ora si passa alla seconda tranche di lavori per l'...La stazione ferroviaria potrà essere raggiunta percorrendo via Caldesi e via. Il deflusso sarà possibile percorrendo il primo tratto di viatra piazzale C. Battisti e via Salvolini dove è ...All'interno del "progetto sicurezza" è inserito inoltre anche un miglioramento della: lungo tutta viainfatti, a partire dalla rotonda di Covelo, è stata attivata una "zona ...