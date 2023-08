Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 agosto 2023)DEL 16 AGOSTOORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE SOSTENUTA IN QUESTE ORE SUL LITORALE E NEI PRESSI DELLE LOCALITÀ MARITTIME, NELLO SPECIFICO: SULLA LITORANEA ABBIAMO CODE TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NE DUE SENSI. SCENDENDO PIU’ A SUD SULLA PONTINA TROVIAMO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO, SULLA FLACCA TRA RIO CLARO E SPERLONGA IL TUTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. TRAFFICO MOLTO INTENSO INVECE A FORMIA, CODE IN VIA VITRUVIO, LUNGOMARE REPUBBLICA, VIA EMANUELE FILIBERTO, VIA APPIA LATO NAPOLI E VIA DOMIZIANA. RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI, FINO AL 24 AGOSTO È INTERROTTA LA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO – OTTAVIANO. ...