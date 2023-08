Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 agosto 2023)DEL 16 AGOSTOORE 09.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUNA NOVITÀ DI RILEVO RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, IL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. DIAMO ALLORA UNO SGUARDO AGLI EVENTI ESTIVI IN CORSO A CISTERNA DI LATINA PROSEGUIRÀ FINO AL 19 AGOSTO LA MANIFESTAZIONE “CISTERNA ESTATE”, CHE PRESENTA UN CALENDARIO ANCORA RICCO DI APPUNTAMENTI. SUL FRONTE DELLA, ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA IN VIA FRATELLI CAIROLI, LARGO VOLPI E LARGO PELLICO. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, FINO AL 18 AGOSTO PREVISTE MODIFICHE DI ORARIO E PERCORSI PER I TRENI ALTA ...