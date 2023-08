Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 agosto 2023)DEL 16 AGOSTOORE 08.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA. DIAMO ALLORA UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE: TRASPORTO FERROVIARIO, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, FINO AL 18 AGOSTO PREVISTE MODIFICHE DI ORARIO E PERCORSI PER I TRENI ALTA VELOCITA’, INTERCITY E INTERCITY NOTTE E PER ALCUNI TRENI REGIONALI. RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI, FINO AL 24 AGOSTO È INTERROTTA LA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO – OTTAVIANO. SERVIZIO GARANTITO DA BUS NAVETTA. E SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA METRE, SINO AL 18 AGOSTO, SONO SOSPESE LE ...