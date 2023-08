Verona | ufficiale | arriva Folorunsho dal Napoli

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L’Hellasrende noto di aver acquisito dala titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 il centrocampista Michael. Cresciuto nelle giovanili della Lazio, il centrocampista italiano di origini nigeriane è stato acquistato dalla società partenopea nel 2019, senza però mai esordire in maglia azzurra. Dopo aver cambiato 5 volte casacca in prestito tra Bari, Reggina, Pordenone e ancora Reggina e Bari, nella scorsa stagione il classe ’98 è esploso in terra pugliese, dove ha realizzato ben 9 reti. E ora la svolta per, che adisputerà per la prima volta in carriera un campionato di Serie A. SportFace.