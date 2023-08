Verona | in ospedale arriva il nuovo sistema informatico e gli operatori sanitari protestano | “È lento e inadeguato | aumenta i rischi clinici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tra i medici, i tecnici e il personale infermieristico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria dicircola da qualche giorno una lettera che costituisce un pesante atto d’accusa contro l’avvio, iniziato il 24 giugno, deldi informatizzazionea. A firmare il documento sono decine diche lanciano ai sindacati e alle loro rappresentanze di categoria una dura reprimenda nei confronti del rodaggio di unche sta creando preoccupazione, non solo per i carichi di lavoro, che determinano una saturazione di funzioni, ma per iche ciò comporta nelle cure e nelle attività ospedaliere. Visto che il tempo di medici e infermieri non è infinito, se esso è assorbito da una tecnologia che gli interessati ...