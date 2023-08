“Vergogna” Choc su Stefania Pezzopane dopo la rottura con Simone Coccia Lei costretta a intervenire

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Brutto momento per, vittima di insulti gravissimi negli ultimi giorni. Lei non è rimasta indifferente davanti a tutto questo e ha scritto un messaggio da applausi sul social network Instagram. Ha ricordato tutte le offese fatte dagli odiatori della rete e ha voluto dire qualcosa di importante a tutti coloro che la attaccano ripetutamente. Non si sarebbe aspettata così tanta cattiveria, anche perché tutto è successo solo per un post dell’ex. Trala relazione è finita,tanti anni di grande amore. Ad essere subissata di insulti è stata però soprattutto lei, che ha deciso di rompere il silenzio e di puntare il dito contro coloro che le hanno rovinato intere giornate. Ha ritenuto ...