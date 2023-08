Vela | Tita-Banti vincono il Mondiale se… le combinazioni della Medal Race

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ruggeroe Caterinasono vicinissimi a vincere ilnel Nacra 17. I Campioni Olimpici sono infatti in grande vantaggio nelle acque di The Hague (Paesi Bassi) alla vigilia. Gli azzurri sono infatti a quota 29 punti (netto) dopo aver primeggiato in dieci regate sulle quindici disputate. La coppia italiana vanta 15,5 lunghezze di vantaggio nei confronti dei britannici John Gimson e Anna Burnet: il margine è estremamente rassicurante, ma ora bisogna completare l’opera. Ruggeroe Caterinasaranno Campioni del Mondo se si piazzeranno tra il primo e il ottavo posto, indipendentemente dal risultato degli avversari. Trionferanno in caso di nono posto e contemporanea non vittoria di Gimson/Burnet. Faranno festa anche ...

Si è conclusa anche la quarta giornata dei Mondiali diin corso di svolgimento nelle acque di Den Haag. Anche nel primo giorno di Gold Fleet mantengono la prima posizione Ruggeroe Caterina Banti: la coppia oro a Tokyo hanno perso quale punto ...Continua il dominio dei campioni olimpici in carica Ruggeroe Caterina Banti , che si regalano una giornata a punteggio pieno (1 - 1 - 1) in vista della gold fleet. Gli azzurri rimangono leader ...Cristallina la prestazione di- Banti, mentre qualcosa possiamo recriminare con gli altri Nacra per alcuni punti di troppo lasciati sul campo, complici anche alcune avarie , la più impattante ...

Quarto giorno dei Mondiali di Vela della classi olimpiche a Den Haag, in Olanda, con condizioni di vento e corrente molto complesse. Con oggi sono scese in acqua tutte le classi che si contenderanno i ...Quarta giornata complessivamente molto positiva in chiave azzurra ai Campionati Mondiali classi olimpiche di vela 2023, in corso di svolgimento fino a domenica 20 agosto nelle acque olandesi di Den Ha ...