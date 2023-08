Vela | Tita-Banti si avvicinano al titolo nei Nacra17! Bene Maggetti e Albano | risale Chiavarini

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Si è conclusa poco fa un’altra giornata ai Mondiali 2023 diolimpica a classi unificate, evento che si sta svolgendo nelle acque olandesi di Den Haag (L’Aia). Anche oggi si sono disputate moltissime regate e lo spettacolo non è mancato, andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Giornata magnifica nei Nacra 17 per Ruggeroe Caterina, che hanno conquistato due vittorie di regate e un terzo posto, risultati che hanno permesso ai campioni in carica di rafforzare ulteriormente il primo posto in classifica prima della Medal Race di domani. Ora, a una prova dal termine (che avrà punteggio doppio), i campioni olimpici in carica hanno 29 punti netti, ossia 16 in meno dei britannici John Gimson e Anna Burnet (45) e addirittura 33 in meno degli svedesi Emil Jarudd e Hanna Jonsson. Questo vuol dire che l’argento è già sicuro, ...