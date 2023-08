Vela | Mondiali The Hague 2023 | Tita-Banti al comando alla medal race | Nacra 17 azzurra vola a Parigi

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Aididi Theda primi della classe per Ruggeroe Caterina, con il17che inoltreconquistando il pass olimpico dopo il risultato di oggi che consente all’imbarcazione italiana di avvicinarsigrande chance di vincere anche la coppa del mondo e laurearsi campioni iridati. Il duo oro olimpico a Tokyo è in grande vantaggio sulle acque olandesivigilia della, 29 punti per gli azzurri che hanno vinto dieci delle quindici regate disputate. Ben 15.5 i punti di vantaggio sul duo britannico Gimson-Burnet, ultimo sforzo domani ...

Quinta giornata di gare ai2023 diin corso a Den Haag, dove una forte corrente ha in particolare condizionato le regate del pomeriggio. Brutte notizie nel 470 misto , dove la coppia composta da Giacomo Ferrari e ...Si è conclusa anche la quarta giornata deidiin corso di svolgimento nelle acque di Den Haag. Anche nel primo giorno di Gold Fleet mantengono la prima posizione Ruggero Tita e Caterina Banti: la coppia oro a Tokyo hanno perso ...Terzo giorno in archivio aidi Den Haag, che ha visto scendere in acqua i 49er, i 49er:FX, gli ILCA 6, gli ILCA 7 e i Nacra 17. Continua il dominio dei campioni olimpici in carica Ruggero Tita e Caterina Banti , che si ...

Vela, Mondiali 2023: Nicolò Renna vola nell'iQFoil! Molto bene Pianosi nel kite, crollano Ferrari/Caruso OA Sport

Doppietta Canottieri Garda nel 2.4 mR con il terzo posto di Antonio Squizzato ...Ai Sailing World Championships di Den Haag (L’Aia) la Canottieri Garda Salò porta il tricolore sul podio della classe classe 2.4 mR con Davide Di Maria, che corona una stagione eccezionale conquistand ...