Tweet in successione per Enricosul suo account ufficiale. L'ex vicedirettore di Rai Sport ha prima celebrato il rinnovo, ormai a un passo, di Victor Osimhen con il Napoli , definendolo il più grande colpo del calciomercato ...Tweet in successione per Enricosul suo account ufficiale. L'ex vicedirettore di Rai Sport ha prima celebrato il rinnovo, ormai a un passo, di Victor Osimhen con il Napoli , definendolo il più grande colpo del calciomercato ...

Varriale elogia Zielinski: “La scelta di restare a Napoli è un atto d’amore” napolipiu.com

"Da sottoscrivere anche le vigole di questo comunicato di Aurelio De Laurentiis. Il problema va al di là di Spalletti e riguarda regole e principi del calcio italiano, troppo spesso disattesi. Concett ...Così su twitter il giornalista Rai, Enrico Varriale, in riferimento alle interviste rilasciate quest'oggi da Mancini ...