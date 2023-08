Val Cavallina | guasto all’acquedotto dei Laghi | i consigli di Uniacque per residenti e turisti

(Di mercoledì 16 agosto 2023)informa che nel corso della mattinata di mercoledì (16 agosto) si è verificato un importantesull’acquedotto dei. L’intervento di riparazione è stato programmato per il pomeriggio sempre di mercoledì, con risoluzione prevista nelle ore notturne. Stante il periodo estivo e l’alto flusso diche interessa il territorio della vale del Sebino,ha chiesto alle Amministrazioni Comunali di: Endine Gaiano Spinone al lago Monasterolo Casazza Vigano San Martino Borgo di Terzo Grone Zandobbio Trescore Balneario Gorlago Cenate Sotto Cenate Sopra Di diffondere tramite i propri canali di comunicazione una richiesta di riduzione dei consumi idrici nelle ore pomeridiane odierne, affinché ci sia il minor disagio possibile ai cittadini, non escludendo, ...

... tra questi rientra, senza dubbio, Millaenya Inn dei fratelli Massimo e Fabio Stachetti , a Entratico in, location da quasi trent'anni sulla cresta dell'onda e, quel che più conta, in ...Clusone e Trescore, considerati senza l'altra località, sono già lontani tra loro, rispettivamente inSeriana e. Ma c'è anche Ponte San Pietro, che si trova nell'Isola ed è davvero ...Non così bene le Valli: la(+10 attività), laCalepio (+9 attività), laSeriana edi Scalve (+7), laBrembana (+3 attività).

Guasto all'acquedotto: possibile mancanza di acqua Val Cavallina e ... L'Eco di Bergamo

L’AVVERTENZA. Uniacque ha chiesto di limitare il consumo di acqua in alcuni comuni per evitare che si possano verificare disagi nell’attesa di riparare il guasto all’acquedotto dei Laghi. Uniacque ha ...Grande cordoglio in Val Cavallina per la morte di Diego, il 31enne camionista di Zandobbio di origine tunisina morto in un incidente stradale la notte tra venerdì e sabato a Trescore Balneario sulla S ...