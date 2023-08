Vaccinazione anti influenzale | ecco le date Il 1° ottobre previsto un «open day»

"Da quest'anno il vaccinomeningococco B entra nel calendario vaccinale del Veneto e sarà pertanto proposto gratuitamente ... Ladà quindi la possibilità di proteggere se stessi e ...'In concomitanza con la campagna antinfluenzale per la stagione 2023/24, è previsto l'avvio di una campagna nazionale diCovid - 19 con l'utilizzo di una nuova formulazione di ..."In concomitanza con la campagna antinfluenzale per la stagione 2023/24, è previsto l'avvio di una campagna nazionale diCovid - 19" si legge nel testo del 14 agosto. "Fare i due ...

Il ministero alla Salute: “Vaccinazione anti Covid per tutti gli over 60” la Repubblica

StampaL’Italia avvia la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 per la stagione 2023/24, formulazione aggiornata alle ultime varianti, richiamo da ottobre. Il Ministero della Salute ha pubblicato ...«Lombardia vaccina contro l’influenza». Ha già uno slogan l ’open day per la vaccinazione antinfluenzale lanciato dalla Regione per domenica 1° ottobre, in collaborazione tra le diverse Ats e Asst.