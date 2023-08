Usa-Giappone-Corea del Sud Asse trilaterale sulla sicurezza contro la Cina e la Corea del Nord

(Di mercoledì 16 agosto 2023) I timori per l’rtività di Xi e la follia bellicista di Kim avvino due rivali storici. Biden ospita Yoon e Kishida venerdì a Camp David per dare forma a un’alleanzarafforzata su difesa e tecnologia. Le proteste di Pechino e Pyongyang

Lo Spazio al vertice tra Usa, Corea del Sud e Giappone Formiche.net

I timori per l’assertività di Xi e la follia bellicista di Kim avvicinano due rivali storici. Biden ospita Yoon e Kishida a Camp David per dare forma a ...Il leader cinese Xi Jinping preoccupato per il vertice trilaterale che a Camp David venerdì riunirà le tre superpotenze tecnologiche ...